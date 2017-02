Seit dem Wiederaufstieg in die NLA 2008 standen die Bieler dreimal in den Playoffs. Zweimal qualifizierten sie sich erst am letzten Spieltag, einmal am vorletzten. «Der Druck war jeweils riesig», erinnert sich Captain Mathieu Tschantré an jene stressigen Zeiten. Und dann gab es auch immer wieder die Rückschläge.

So wie im letzten Jahr, als der EHC Biel nicht nur die Playoffs verpasste, sondern auch noch die Playouts verlor und nur deshalb nicht in die Ligaqualifikation musste, weil B-Meister Ajoie sich nicht um einen Aufstieg in die NLA beworben hatte.

Vom Beinahe-Absteiger zur souveränen Playoff-Qualifikation. Wie war dieser massive Fortschritt möglich? «Letztes Jahr kam bei uns so viel Pech zusammen. Ich war überzeugt, dass es nicht zwei Saisons in Serie so schlecht laufen kann», nennt Biels Captain Mathieu Tschantré den Wahrscheinlichkeits-Faktor als einen Grund und fügt an: «Für mich kommt die Playoff-Quali aufgrund unseres Potenzials nicht überraschend. Wir haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft und mit Jonas Hiller einen Top-Torhüter.»

Der Hiller-Faktor

Wie wichtig ein guter Goalie im Eishockey ist, ist hinlänglich bekannt. Der Einfluss des NHL-Rückkehrers auf das positive Schicksal der Bieler ist deshalb wenig überraschend. «Man sagt nicht umsonst, dass jedes System mit dem Torhüter steht oder fällt», sagt Tschantré, streicht aber gleichzeitig heraus, dass die Situation in Biel selbst für einen erfahrenen Mann wie Hiller nicht einfach war: «Man darf nicht vergessen, dass die Erwartungen an ihn sehr gross waren und deshalb ein enormer Druck auf seinen Schultern lastete. Diesem hat er hervorragend standgehalten.»

Die Statistik spricht hier Bände: In der letzten Saison kassierten die Bieler in der Qualifikation pro Spiel 3,5 Gegentore. In der aktuellen sind es noch 2,77 (nach 48 Runden).

Doch nicht nur die guten Leistungen von Jonas Hiller trugen ihren Teil zur «Wiedergeburt» der Bieler bei, sondern die gesamte Mannschaft. Sportchef Martin Steinegger war von der Qualität seiner Spieler immer überzeugt. «Hiller ist unser ruhender Pol. Aber wir sind auch im Sturm sehr ausgeglichen besetzt. Wir haben acht Spieler, die über zehn Tore geschossen haben.»

Der Trainerwechsel-Faktor

Auch wenn die Bilanz jetzt, kurz vor dem Ende der Qualifikation rosig ausfällt, so verliefen die letzten Monate in Biel trotz allem nicht ohne Störfeuer. Ja, es gab sogar eine Trainerentlassung, die angesichts der Erfolgswelle fast vergessen geht. Die Freistellung von Kultfigur und Hockey-Gott Kevin Schläpfer sorgte in der ganzen Schweiz für Schockwellen, zahlte sich aber letztlich aus.

«Trainerwechsel bringen statistisch gesehen ja nicht viel. Aber mit Schläpfer hats am Ende nicht mehr funktioniert – auch wegen seiner Verletzungsgeschichte», sagt Steinegger, der froh ist, dass die Rochade vom angeschlagenen Headcoach, der wegen einer hartnäckigen Knieblessur an Krücken ging und die Trainings nie auf dem Eis leiten konnte, zum «Hockey-Professor» Mike McNamara den erhofften Erfolg brachte.