Eishockey in Las Vegas? Mitten in der Wüste? In der NHL seit Jahren an der Tagesordnung. In der Nähe von Phoenix spielen die Arizona Coyotes in heissen Gefilden. Eishockey unter Palmen ist dank der Teams in Kalifornien und Florida sowieso schon längst gewöhnlich. Weshalb also nicht auch im Wüstenstaat Nevada?

In der Stadt, in der sowieso nichts unmöglich zu sein scheint? Seit gestern weiss man nun auch, wie das 31. NHL-Team heissen wird: Vegas Golden Knights. Die «goldenen Ritter» werden ab der kommenden Saison im Einsatz stehen. Ihr Zuhause wird die in unmittelbarer Nähe der Las-Vegas-Hotspots «MGM», «Excalibur» und «New York, New York» gelegene T-Mobile-Arena sein, welche im vergangenen April eröffnet wurde und für Eishockeyspiele eine Kapazität von 17 500 Zuschauern aufweisen soll.