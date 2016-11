Sie haben neun Geschwister. War da immer genug für alle Kinder da?

Meine Eltern haben immer hart gearbeitet und alles für uns gegeben. Man kann sich vorstellen, dass es nicht leicht war, für zehn Kinder zu sorgen. Dank meinen Erfolgen im Sport kann ich meiner Familie jetzt etwas zurückgeben. Ich betrachte das als meine Pflicht, auch meinem Land gegenüber. In meinen Firmen biete ich 2000 Menschen Arbeit. Daneben unterhalte ich zwei Schulen für 3500 Kinder. Neben dem Unterricht bieten wir jedem Schüler und jeder Schülerin eine Mahlzeit pro Tag. Das garantiert, dass die Eltern die Kinder in die Schule schicken.

Sie wurden zum Präsidenten des äthiopischen Leichtathletik-Verbandes gewählt. Was ist Ihre Motivation für das Amt?

Es ist doch schön, Präsident zu sein (lacht). Ich liess mich in dieses Amt wählen, weil ich den Sport fördern will. Es ist wichtig, dass wir unser Nachwuchspotenzial wieder besser ausschöpfen und die jungen Sportler erreichen. Ich denke, dass mir meine Erfolge als Aktiver an der Basis mehr Gehör verschaffen.

1960 gewann Ihr Landsmann Abebe Bikila als erster Schwarzafrikaner Olympia-Gold. Welche Bedeutung hatte dieser Erfolg für Ihre Karriere?

Er war das entscheidende Ereignis für mich und für den Sport in Äthiopien generell. Ohne Abebe würde ich heute nicht dasitzen und zu Ihnen sprechen. Er hat uns gezeigt, dass wir gewinnen können – selbst ohne Schuhe (Bikila lief barfuss; d. Red.). Er zeigte uns, dass für uns alles möglich ist.