Die Probleme, die YB in der Offensive bekundete, dürften auch mit der Umstellung im Team der Waadtländer zusammengehangen haben. Trainer Celestini verabschiedete sich von der Dreierabwehr, die in den letzten neun Spielen durchschnittlich mehr als zwei Tore zugelassen hatte. Mit der Viererabwehr hielt eine gewisse Stabilität Einzug, die es der Mannschaft auch ermöglichte, ein Pressing aufzuziehen und sich mehr auf die Offensive zu konzentrieren. Kololli war für die Berner eine stete Gefahr.

Fast alle guten Aktionen liefen über ihn. In der besten Szene der ersten Halbzeit prüfte er YB-Goalie Yvon Mvogo mit einem platzierten Flachschuss von knapp ausserhalb des Strafraums. In der zweiten Hälfte waren die Waadtländer ebenfalls näher an der Führung. So brauchte es beispielsweise gegen einen Schuss von Taye Taiwo abermals eine ausgezeichnete Parade von Mvogo. Weitere Lausanner Angriffe versandeten kurz vor dem Abschluss.

Für die Young Boys ist das 0:0 auch ein vorerst wenig bedeutender Rückfall in die Phase im Herbst, als sie innerhalb von vier Spielen dreimal torlos remisierten.

Thun verschafft sich nach Kantersieg etwas Luft

In der ersten Saisonhälfte holten die Thuner gerademal 16 Zähler und lagen damit punktgleich mit dem damaligen Tabellenletzten Vaduz auf dem 9. Platz. Seither hat sich das Team von Jeff Saibene stabilisiert. Der Kantersieg gegen das zuvor formstarke Lugano waren die Punkte 8 bis 10 im sechsten Spiel in diesem Jahr.