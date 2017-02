Sprunger, die EM-Dritte über 400 m Hürden, verpasste den Schweizer Rekord von Anita Protti aus dem Jahr 1991 nur um fünf Hundertstel. In der letzten Hallensaison waren nur fünf Frauen unter 51,46 gelaufen.

Die Limite für die Hallen-EM Anfang März in Belgrad unterbot im gleichen Rennen auch Sprungers erst 21-jährige Trainingskollegin Sarah Atcho mit 53,60. Stark lief auch Pascal Mancini. In 6,65 über 60 m verpasste der Freiburger den Schweizer Rekord, den er gemeinsam mit Cédric Grand hält, um fünf Hundertstel. In Belgrad ebenfalls am Start sein wird Luca Flück, der die 400 m in 47,17 lief.