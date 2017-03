2009 wechselte Andris Vanins von Lettland zum FC Sion, im letzten Sommer unterschrieb er beim FC Zürich. Wenig ist bekannt über den schweigsamen Letten, dabei hätte er so einiges zu erzählen. Am Samstag trifft er in der WM-Qualifikation auf die Schweiz. Es wird sein 80. Länderspiel werden.