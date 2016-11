Djokovic liess es brodeln, bis er im Vorfeld des Masters-1000- Turnier in Schanghai eine Bombe platzen liess. Nach dem French Open sei er in ein Loch gefallen, erklärte er. «Ich habe einen riesigen Druck verspürt und deswegen die Lust am Tennis etwas verloren.» Um wieder aus diesem Loch zu kommen, hat sich Djokovic in die Hände von Meditations-Guru Pepe Imaz begeben.

Die Kraft von langen Umarmungen

Imaz ist ein ehemaliger spanischer Tennisspieler, der in der Weltrangliste Ende der 90er-Jahre mit Rang 146 seine Bestmarke erreichte und in seiner Karriere zwei Doppel-Turniere gewann. Mittlerweile betreibt der 42-Jährige eine Tennis-Akademie in Marbella. Den Fokus legt Imaz nicht nur auf Sportliches: «Absolute Prioriät haben das persönliche Wohlbefinden, die Gefühle und Emotionen», beschreibt er das Konzept seiner Schule. Bei seinem Coaching predigt er die Philosophie von «Amor y Paz», Liebe und Frieden. Yoga gehört ebenso zum Programm wie Meditation. Ausserdem glaubt Imaz an die Kraft von langen Umarmungen.

Für Djokovic sind solche Trainingsmethoden nicht ungewöhnlich. Unlängst verriet er, dass er regelmässig Tempel besuche, weil er dort gut abschalten und seine Batterien neu aufladen könne. Auch in Sachen Ernährung geht Djokovic eigene Wege. 2010 stellte sich heraus, dass er an einer Milch- und Weizen-Intoleranz leidet. Seither ernährt er sich glutenfrei.