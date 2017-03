Der Swiss Climbing Cup findet im «Minimum» in Zürich-Altstetten statt. An diesem Boulder-Wettbewerb nehmen in den Kategorien Elite und U18 rund 60 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz statt, darunter auch acht Damen und fünf Herren des Regionalzentrums Zürich. Am Start ist auch die amtierende Boulder-Weltmeisterin vom Regionalzentrum, Petra Klingler von Bonstetten. Hier finden Sie weitere Informationen.

Ebenfalls am Samstag findet in Dornbirn in Österreich der erste Wettkampf des internationalen Rheintalcups 2017 statt. An diesem Lead-Wettbewerb sind rund 120 Jugendliche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeldet. Für das Regionalzentrum Zürich werden fünf Athletinnen und Athleten starten. Hier finden Sie das Programm des Rheintalcups.