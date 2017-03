An Lukas Podolski wird man sich ganz sicher erinnern. Einerseits wegen seiner grandiosen Leistungen: Der Deutsche absolvierte 129 Länderspiele und schoss dabei 48 Tore. Auch in nationalen Wettbewerben war Podolski erfolgreich. Er spielte 287 Bundesliga-Partien (181 für seinen Stammverein 1. FC Köln, 101 für Bayern). In diesen Einsätzen traf er 112 Mal. Diese Errungenschaften sind zweifellos herausragend, dennoch werden weitaus mehr Menschen den Deutschen, der in Polen geboren wurde, wegen lustigen Aufzeichnungen seiner Interviews in Erinnerung behalten.

Podolskis Gespräche mit Medienvertretern bieten fast immer grandiose Unterhaltung und offenbaren zuweilen eine beinahe schockierende Naivität. In der auf Eloquenz getrimmten Medienwelt, in der schöne Floskeln häufig mehr zählen als konkrete Inhalte, bringt Podolskis Unbekümmertheit Farbe ins Spiel.

Seine Sorglosigkeit zeigte der mittlerweile 31-Jährige im letzten Sommer, als er nach Jogi Löws vielbeachteten Griffs in die Hose ein klares Statement an der Pressekonferenz seines Teams abgab: