16 Siege braucht es, um am Ende die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen zu dürfen. Es warten Spiele voller Schmerz, Aufopferung und nervlicher Belastung. Die Stanley-Cup-Playoffs gelten nicht umsonst als die schwierigsten im Profisport. Die Mannschaft, die sich in dieser Entscheidung, welche bis im Juni dauern wird, durchsetzt, hat den Titel ohne Zweifel verdient.

Mittendrin im Geschehen sind auch bis zu sieben Schweizer Spieler, welche sich Hoffnungen machen, den riesigen Pokal in Empfang nehmen zu dürfen. Ein Blick auf die Erfolgsaussichten von Mark Streit, Roman Josi, Nino Niederreiter und Co.