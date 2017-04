Der englische Rennstall teilte am Karfreitag am Rande des Grand Prix von Bahrain mit, dass Button für den abwesenden Alonso im Cockpit sitzen wird. Alonso wird am 28. Mai ein Gastspiel beim legendären Indy500 in Indianapolis geben. Er lässt dafür den Formel-1-Klassiker in Monaco aus, den er 2006 und 2007 gewann.

"Ich bin begeistert, einmalig in die Formel 1 zurückzukehren, und ich könnte an keinen besseren Ort für meine Rückkehr als an meinen Wahl-Heim-Grand-Prix denken: Monaco", sagte der Brite, der in seiner Weltmeister-Saison 2009 im Fürstentum gewonnen hatte. Button war nach der vergangenen Saison aus dem McLaren-Cockpit gestiegen, er ist dem Rennstall aber weiter verbunden.