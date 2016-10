Am Ende der ersten 90-minütigen Übungseinheit auf dem 5,8 km langen Rundkurs in Suzuka lag WM-Leader Rosberg 0,215 Sekunden vor seinem Teamkollegen Hamilton, der die letzten beiden Male in Japan siegreich gewesen war. Die Konkurrenz, angeführt von Sebastian Vettel im Ferrari, verlor bereits mindestens eine Sekunde auf Rosberg.

Hinter dem viermaligen Weltmeister Vettel reihten sich dessen Teamkollege Kimi Räikkönen sowie die Fahrer von Red Bull-Renault, der zuletzt in Malaysia siegreich gewesene Daniel Ricciardo und Max Verstappen, ein. Für Sauber resultierten die Ränge 15 (Felipe Nasr) und 18 (Marcus Ericsson).

Der Circuit in Suzuka gilt aufgrund seiner vielen Richtungswechseln sowie der vielen schnellen Kurven als eine der fahrerisch anspruchsvollsten Rennstrecken im Formel-1-Kalender.

Der Grand Prix von Japan am Sonntag (07.00 Uhr Schweizer Zeit) ist das fünftletzte Rennen der Saison. In der WM-Wertung führt Rosberg mit 23 Punkten Vorsprung gegenüber Titelverteidiger Hamilton.

Suzuka. Grand Prix von Japan. Freies Training. Erster Teil: 1. Nico Rosberg (GER), Mercedes, 1:32,431. 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,215 Sekunden zurück. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,094. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,386. 5. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,681. 6. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,948. 7. Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 2,099. 8. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 2,336. 9. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 2,572. 10. Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes, 2,950. Ferner: 14. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 3,257. 15. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, 3,536. 18. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 3,863. - 22 Fahrer im Training.