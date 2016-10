Nass, kalt, windig: Das Wetter präsentierte sich auf der 80 Kilometer südöstlich von Melbourne gelegenen Insel von seiner hässlichen Seite. Die Temperaturen am Vormittag stiegen nie über 13 Grad.

So verwunderte es nicht, dass sich die Lust der Fahrer auf viele Trainingsrunden auf der 4,448 km langen Strecke in Grenzen hielt und die ersten Trainingssitzungen in den drei Klassen durch viele Stürze geprägt waren. Ernsthaft verletzt hat sich aber niemand.

Tom Lüthi, der vor einer Woche im GP von Japan seinen 13. GP gewinnen konnte, begnügte sich in den ersten 40 Minuten mit nur neun Runden und landete schliesslich mit 1,695 Sekunden Rückstand im 11. Rang. Fleissigster Moto2-Fahrer war Jesko Raffin mit 15 Runden. Der 20-jährige Zürcher, der 2017 ins "Swiss Team" um Tom Lüthi wechselt und somit Nachfolger des entlassenen Dominique Aegerter wird, fühlte sich sichtlich wohl und klassierte sich mit nur 0,765 Sekunden Rückstand im 8. Rang.

Die Bestzeit erzielte der Deutsche Jonas Folger mit 0,169 Sekunden Vorsprung auf den Briten Danny Kent und eine halbe Sekunde vor Johann Zarco, der als erster Moto2-Fahrer überhaupt seinen Titel verteidigen können. Der Franzose liegt drei Rennen vor Schluss in der Gesamtwertung mit 222 Punkten 21 Zähler vor dem Spanier Alex Rins und 43 Punkte vor Tom Lüthi.

Bezeichnend für die unterschiedliche Regen-Intensität: Der Italiener Nicolo Bulega fuhr in der Moto3 um 0,4 Sekunden schneller als Folger in der mittleren WM-Kategorie. Der bereits als Weltmeister feststehende Südafrikaner Brad Binder begnügte sich mit Rang 22.

In der MotoGP ist die Titelentscheidung ebenfalls bereits vor den letzten drei Rennen in Australien, Malaysia und Valencia gefallen. Der Spanier Marc Marquez holte sich vor einer Woche seinen dritten Titel in der Königsklasse (total 5) und erreichte im ersten Training Rang 5 mit einer halben Sekunde Rückstand auf den Briten Cal Crutchlow.

Valentino Rossi verlor als Zweiter nur 0,041 Sekunden, obwohl der Yamaha-Fahrer nach seinem Sturz vor einer Woche im Rennen in Motegi mit dem Handicap eines gebrochenen kleinen Fingers an der linken Hand antreten muss. Der 35-jährige Amerikaner Nicky Hayden, der vor zehn Jahren MotoGP-Weltmeister war und nun im Honda-Werksteam den verletzten Dani Pedrosa ersetzt, schaffte es als Zehnter in die Top Ten, während der entthronte Weltmeister Jorge Lorenzo fast fünf Sekunden einbüsste und nur Zwanzigster wurde.