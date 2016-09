Für welches Team die 27-Jährige fahren wird, ist noch offen. De Silvestro hat den Vertrag gemäss motorsporttotal.com mit den Promotern dieser populären Tourenwagenserie unterschrieben, die eine Stammfahrerin suchten, um eine neue Zielgruppe anzusprechen.

De Silvestro war in der Vergangenheit in der amerikanischen Indy-Car-Serie und in der Formel E engagiert gewesen und war für kurze Zeit auch Testfahrerin im Schweizer Formel-1-Rennstall Sauber.