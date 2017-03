Der rasche Zerfall der Mannschaft und die Auflösung der Disziplin nach einer unglücklichen Startniederlage in Zug steht in direktem Zusammenhang mit der internen Destabilisierung des Cheftrainers. Er liess die Dinge treiben. Bereits wird die Frage gestellt: Wohin geht Chris McSorley. Der Bruder der NHL-Legende Marty McSorley ist in Nordamerika bestens vernetzt. Ein Job in der NHL ist möglich.

In der Schweiz gibt es zwei Destinationen. Erstens Lugano: Hier würde er in drei Jahren ein Team zusammenstellen, das selbst das «Grande Lugano» der 1980er-Jahre in den Schatten stellt. Zweitens Lausanne: Möglich wäre eine Züglete zum Erzrivalen aber nur, wenn es dort nach dem ruhmlosen Scheitern gegen Davos zu einem «Housecleaning» käme – also einer Neubesetzung aller wichtigen Positionen. Was bei weiterlaufenden Verträgen von Sportdirektor Jan Alston und Trainer Dan Ratushny eher unwahrscheinlich ist.

Lausannes Scheitern kommt nicht überraschend. Die Mannschaft hat noch keine sturmerprobte Playoff-Kultur. Die Leitwölfe wissen nicht, wie man Meisterschaften gewinnt. Etienne Froidevaux, der wichtigste Schweizer Spieler, war als Hinterbänkler Meister mit dem SC Bern. Aber als Leitwolf der SCL Tigers stieg er in die NLB ab. Dan Ratushny ist ein charismatischer Bandengeneral. Aber bis heute hat er sich erst in Operettenligen (NLB/Olten, DEL/Strauibing, EBEL/Salzburg) bewährt.