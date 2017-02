Lieber Roger

Leider, leider konnte ich nicht den ganzen Final gegen Rafael Nadal verfolgen. Wir waren an einem Kinder-

Skirennen, aber ich kann dir sagen: Eigentlich hat da nur dein Match interessiert. Alle Eltern und Kinder entlang der Piste haben mitgefiebert – nach jedem Satz hat die Neuigkeit, wer ihn für sich entschieden hat, blitzartig die Runde gemacht. Und als dein Sieg feststand, war die Freude riesig. Das war sehr eindrücklich und zeigt, wie du die ganze Schweiz in deinen Bann ziehst.

Als junger Sportler, das wissen wir beide, denkt man nur von Spiel zu Spiel, von Rennen zu Rennen und will

einfach immer gewinnen. Erst später beginnt man zu realisieren, was man geleistet hat. Und der Fakt, der oder die Beste in seiner Sportart zu sein, ist dann eine grosse Genugtuung für all den Aufwand. Gegen Ende meiner Karriere habe ich die Erfolge viel mehr genossen als zu Beginn – ich denke, das geht dir genauso. Was ich dir dazu noch sagen wollte: Es hat mich ein wenig geärgert, als dir nach deiner Verletzung im Sommer einige Menschen zum Rücktritt geraten haben. Nur du weisst, wann es am besten ist. Wann immer du zurücktrittst, es

wird der richtige Moment sein. Bis dahin wünsche ich dir noch viele Siege!

Ich kann mich noch gut an unser bislang einziges Treffen erinnern. Es war 2012 während des Tennisturniers

in Basel, als gleichzeitig eine Ehrung von Swiss Olympic stattfand. Im Anschluss durften ich und Simon Ammann dich in der Kabine besuchen. Obwohl du in einigen Minuten ein Match hattest, hast du dir Zeit genommen und locker mit uns geplaudert. Mir war das ein wenig unangenehm, schliesslich hätte ich in deiner Situation nicht gestört werden wollen. Ich weiss doch, in welchem Tunnel man sich als Sportler direkt vor dem Wettkampf befindet. Aber du hast dir nichts anmerken lassen. Und das, obwohl der Druck ja gerade in Basel riesig ist – alle

erwarten, dass du dein Heimturnier gewinnst. Es ist nur eine kleine Episode, aber sie zeigt, wie menschlich

und geerdet du geblieben bist. Roger, ich ziehe den Hut vor dir!

Vreni Schneider