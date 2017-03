Zu Geld gekommen war der umtriebige Betriebsökonom mit Geschäften in Russland. Er handelte mit Mandarinen und Bananen, zog nach Wladiwostok, lernte Russisch. Ein anderes Mal, so erzählte er es einmal, kaufte Niederer in Südkorea Dollar-Restposten und profitierte danach davon, dass erst der Rubel und später der südkoreanische Won Kursverluste hinnehmen musste. Einen Teil dieses Geldes investierte er in Bencics Karriere.

Der Plan geht auf. Vor einem Jahr, kurz vor ihrem 19. Geburtstag, stösst Bencic als erst fünfte Schweizerin nach Martina Hingis, Manuela Maleeva-Fragnière, Patty Schnyder und Timea Bacsinszky in die Top Ten der Weltrangliste vor.

Bencic braucht in Biel Wildcard

Doch seither ist die Karriere ins Stocken geraten. Bencic verlor beim vierten Turnier in diesem Jahr zum vierten Mal in der Startrunde. In der Weltrangliste wird sie nur noch auf Position 126 geführt. Beim Heimturnier in Biel (10. bis 16. April) muss sie eine Wildcard in Anspruch nehmen.