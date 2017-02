Wien ist fürchterlich in diesen Tagen. Umhüllt von einer undurchdringlichen, grauen Glocke. Dazu dieser kalte, feuchte Wind. «Man steigt bei minus 2 Grad in Zürich ein und bei minus 2 Grad in Wien aus. Doch es fühlt sich zehn Grad kälter an», klagt Bickel.

Im Bauch des Ernst-Happel-Stadions hat Bickel sein Büro. Ein kahler, ebenerdiger Raum. Über dem Stuhl hängt ein YB-Shirt – «Danke Fredy». An der Wand eingerahmt eine Zeichnung von Hannu Tihinens Wundertor gegen die AC Milan. Und das Telegramm vom 13. Mai 2006, als der FC Zürich in Basel Meister wurde.

Doch die Schweiz ist weit weg. Bickel muss sich in Wien quasi neu erfinden. Er sagt: «In 25 Jahren Schweizer Fussball habe ich mir ein grosses Beziehungsnetz aufgebaut. Wenn beispielsweise der FCB in Genf ein Talent beobachtete, hatte ich unmittelbar danach Kenntnis davon. Das war komfortabel. Diesen Vorteil habe ich mit dem Wechsel ins Ausland aus der Hand gegeben.»

Weiter zum Augarten, zu Bickels Wohnung. Ein prätentiöses Loft in einem schicken Altbau. Josef Hickersberger, der frühere österreichische Nationaltrainer, wohnt im selben Haus. Noch hat Bickel Mühe, sich in der 2-Millionen-Metropole zurechtzufinden. Obwohl er früher häufig in Wien war. Denn eine seiner Grossmütter stammt aus der Stadt.

Zwischen den Weltkriegen kam sie als Mädchen in die Schweiz, weil sie einen jüdischen Namen hatte. Sie wuchs bei einer Arztfamilie in Mettmenstetten auf. Und nun wohnt Bickel just in jenem Haus, das den Juden in Wien als letzter Zufluchtsort diente.

Kapitel 3: Das Spiel

Sonntag, Spieltag. Aber es ist kein normaler Spieltag. Es ist Derby. Austria gegen Rapid. Und das erste Pflichtspiel von Bickel als Sportdirektor der Grün-Weissen. Es sind noch drei Stunden bis zum Anpfiff. Bickel sitzt an der Hotel-Bar, nippt an einem Cappuccino.

«Es geht mir nie richtig gut vor einem Spiel», sagt der 51-Jährige. «Ich habe Mühe, Schlaf zu finden, stehe in der Nacht jeweils drei-, viermal auf.» Trainer Canadi zeigt seinen Spielern Interviews von Austria-Spielern, die im Vorfeld einem klaren Sieg prognostizieren.

Bickel sagt: «Austria kann unsere Hoffnung auf einen Schlag zerstören. Der Druck ist gross. Aber ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Denn jetzt habe ich wieder, was ich nach meiner Entlassung bei YB vermisst habe: diesen unvergleichlichen Nervenkitzel.»