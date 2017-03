Die Schiedsrichter entschieden auf dem Eis völlig korrekt und verwiesen den Sünder des Feldes. Unfassbar war jedoch das Strafmass, welches vom «Sicherheitschef» Stéphane Auger empfohlen und von den beiden Einzelrichtern, Oliver Krüger und Victor Stancescu, auch noch gestützt wurde. Eine mickrige Sperre für einen vorsätzlichen Versuch, den Gegner mit dem Stock als Waffe zu verletzen.

Noch viel peinlicher wird es, wenn erst nach Intervention des EV Zug das Strafmass für Vukovic auf drei Spielsperren erhöht wird. Mit der Begründung, dass man sich die Bilder des Tathergangs noch einmal genauer angeschaut und zum Schluss kam, dass es sich doch nicht

nur um eine Bagatelle gehandelt habe. Und man fragt sich: Was läuft hier falsch? Hat Auger, der in Montreal zu Hause ist und die strittigen Szenen dort beurteilt, die Videosequenz überhaupt gesehen? Und was zum Teufel hat die hier ansässigen Einzelrichter geritten, die offensichtliche (Fehl-)Einschätzung des Kanadiers blindlings zu akzeptieren?

Klar ist, dass das Ganze die Akzeptanz des hiesigen Eishockey-Justizsystems massiv unterhöhlt. Und die, die am meisten darunter leiden, sind letztlich die Männer an der Front, die die ganze Wut ungefiltert abkriegen – auf und neben dem Eis: die Schiedsrichter. Profi-Referee Daniel Stricker, den diese Zeitung am vergangenen Donnerstag einen Spieltag lang begleitete, sprach diesbezüglich Klartext: «Die Härte hat zu- und der Respekt gegenüber den Schiedsrichtern abgenommen.

Kurz: Es gibt Klärungsbedarf zwischen uns Schiedsrichtern, den Klubs und dem Verband.» Er spricht dabei auch die körperlichen Rencontres mit Spielern an, die in der letzten Zeit ebenso massiv zugenommen haben. «Im Gegensatz zur NHL will man hier keine Prügeleien. Die Leidtragenden dieses Leitsatzes sind die Linienrichter. Weil sie angehalten sind, jede Prügelei schon im Ansatz zu verhindern, kriegen häufig sie – meist unbewusst – Schläge ab.»

Am Samstag spielte sich diesbezüglich die nächste heikle Szene ab. ZSC-Lions-Verteidiger Severin Blindenbacher schubste einen Linienrichter, der ihm im Weg stand, im Eifer des Gefechts unsanft aus dem Weg. Ob absichtlich oder nicht, lässt sich nicht schlüssig beurteilen. Aber: Die Spielleiter gelten ja bekanntlich als «Luft» und sind deshalb unantastbar. Die Schiedsrichter-Gilde blickt nun gespannt auf die nächste Entscheidung des unberechenbaren Manns in Kanada und dessen Helfershelfer in der Schweiz. Alles andere als eine lange Sperre für Blindenbacher wäre ein weiteres Signal dafür, dass der Sittenzerfall im Eishockey ungebremst weitergeht.