Rückschlag und Finaltraum

Bei einer Routinekontrolle Anfang März wurde ein Knochenmark-Ödem bei Embolo festgestellt. Er hatte zwei Möglichkeiten: Weitermachen, oder vier, fünf Wochen pausieren. Embolo entschied sich für die letztere Variante.

So müssen sich die Schweizer Fussballfans weiter auf eine Rückkehr des Publikumslieblings gedulden. Embolo träumt davon, zum Europa-League-Final am 24. Mai in Stockholm, falls sich Schalke für diesen qualifiziert, wieder auf dem Platz zu stehen.

Anfang Juni spielt die Schweizer Nationalmannschaft auf den Färöer Inseln. Allerdings nicht auf Naturrasen, sondern auf Kunstrasen. Embolo würde sein Comeback in der Nati lieber um eine Weile verschieben, als noch einen Rückschlag zu erleiden. «Ich denke nicht, dass das ideal für den operierten Fuss wäre. Und so oder so gilt: Wenn auch nur ein Risiko von fünf Prozent besteht, werde ich sicher nicht mehr spielen diese Saison.» (afi)