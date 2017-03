Es ist der Tag vor dem Spiel des abstiegsgefährdeten Rekordmeisters in Basel. Im St. Jakob-Park wird Bernegger die Grasshoppers bereits zum vierten Mal als Interimstrainer betreuen. Weil die drei bisherigen Tätigkeiten jeweils nicht lange dauerten, ist das Bild vom Fussballtrainer Bernegger erst schärfer geworden, als dieser vor vier Jahren beim FC Luzern den Sprung in die Super League wagte.

Von Sportchef Alex Frei geholt, rettete er die Zentralschweizer vor dem Abstieg, führte sie dann in den Europacup, um in der folgenden Saison entlassen zu werden, als die Mannschaft Tabellenletzte war.

Unermüdlicher Motivator

Bernegger, ein argentinisch-schweizerischer Doppelbürger, hat den Ruf, ein Hitzkopf zu sein, aber auch ein exzellenter Motivator. Der frühere Trainer Martin Andermatt kennt ihn besonders gut. In den Neunzigerjahren war Bernegger dessen Assistent beim FC Winterthur. «Unsere Zusammenarbeit war prima. Wir haben den Kontakt seither nie abbrechen lassen», sagt Andermatt.

Er bestätigt den Eindruck, Bernegger habe lange von der Fähigkeit gelebt, eine Mannschaft ohne Ende zu pushen. Mit Gesten und einer ganz speziellen Sprache. «Aber irgendwann verpuffen solche Motivationskünste», sagt Andermatt. Das habe Carlos begriffen und sich zu einem kompletteren Trainer entwickelt. «Aber er lebt den Fussball noch immer leidenschaftlich.»

Von Argentinien in die Ostschweiz

Was nicht weiter erstaunt, ist Bernegger doch trotz seines Schweizer Familiennamens stark von Südamerika geprägt. Seine Grosseltern hatten einst aus wirtschaftlicher Not das Rheintal verlassen und waren nach Bell Ville in Argentinien ausgewandert. In der Nähe von Cordoba als Sohn eines Postbeamten und einer Musiklehrerin aufgewachsen, wusste der fussballbesessene Carlos allerdings praktisch bis ins Erwachsenenalter hinein nichts von seinen Wurzeln.