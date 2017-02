Der Deutsche denkt, dass sich Ammann derzeit mehr auf den Absprung und die Flugqualität als auf die Landung fokussieren sollte, «denn die Landung hat er so weit im Griff, als dass sie kein Sicherheitsproblem mehr ist».

Martin Schmitt glaubt daran, dass Ammann an den Olympischen Spielen in Südkorea nochmals auftrumpfen kann. «Wenn ich es einem zutraue, dann ihm», sagt er, «denn er spürt jetzt langsam, wie sein Sprung aussehen muss. Alles was er derzeit tut, dient der Vorbereitung auf Pyeongchang ,und die wird für ihn sehr, sehr intensiv werden. Nur so kann es ihm gelingen.»