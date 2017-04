Die Saison ist mit der Final-Qualifikation gerettet, und SCB-General Marc Lüthi ist so oder so der König von Bern. Entweder wird er nach dem Finale erneut auf einem meisterlichen Thron sitzen oder auf einem noch grösseren Haufen Geld. Der SCB ist der selbstsicherste Titelverteidiger dieses Jahrhunderts. Mit jener Zuversicht, die in der DNA grosser Sportunternehmen wie Basel, Bayern München oder eben Bern steckt.

Trainer Kari Jalonen (der auf jeden Fall auch nächste Saison an der Bande stehen wird) hat das Zweckhockey perfektioniert, und im Playoff geht es nur um Zweckhockey. Er lässt ein Hockeyschach spielen, das im Normalfall jeden Gegner mattsetzt.