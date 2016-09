Der 30-jährige BMC-Profi Drucker setzte sich nach 156,4 km vor den beiden Deutschen Rüdiger Selig und Nikias Arndt durch und feierte damit den grössten Erfolg seiner Karriere. Drucker bedankte sich im Siegerinterview auch bei seinem Westschweizer Teamkollegen Danilo Wyss, der grossartige Arbeit geleistet und ihm in der hektischen Schlussphase mit zahlreichen Kreiseln und heiklen Situationen vor mehr Ärger bewahrt habe.

Mit Silvan Dillier hatte zuvor ein anderer Schweizer BMC-Teamkollege von Drucker zu den Animateuren des Tages gehört. Der Aargauer war gemeinsam mit fünf Fluchtgefährten früh ausgerissen, wurde jedoch 12 km vor dem Ziel vom Feld wieder eingeholt. Danach versuchte bei über 38 Grad Hitze mit dem Italiener Daniele Bennati ein starker Finisseur sein Glück. Am Ende fehlten dem 35-jährigen Routinier vom russischen Tinkoff-Team nur 200 m zu seinem siebten Vuelta-Etappenerfolg.

Ruhe vor dem Sturm?

Die Favoriten um den Gesamtsieg verbrachten nach den schweren Bergetappen der letzten Tage eine vergleichsweise entspannte Etappe. Nach einem Ruhetag am Dienstag muss der kolumbianische Leader Nairo Quintana auf dem Weg zu seinem ersten Vuelta-Triumph allerdings nochmals mit heftiger Gegenwehr rechnen. Zwei Bergankünfte (am Mittwoch und Samstag) und ein Zeitfahren über 37 km (am Freitag) stehen noch im Programm. Als ärgster Verfolger gilt mit 3:37 Minuten Rückstand nach wie vor der Brite Chris Froome, der bei seinem dritten Tour-de-France-Gesamtsieg im Juli erst kürzlich seine Qualitäten im Kampf gegen die Uhr bewiesen hat.