Graf stürzte in den Halbfinals und klassierte sich im letzten Rennen seiner bisher besten Saison auf Platz 16. Der 27-Jährige war zweimal auf das Weltcup-Podest gefahren und hatte an der EM in Verona Silber gewonnen. Beim Saisonhöhepunkt, den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, scheiterte Graf nach einem verpatzten Wettkampf mit mehreren Stürzen in den Halbfinals (14. Rang).

Renaud Blanc, der zweite Schweizer Topfahrer, klassierte sich in Sarasota unmittelbar hinter Graf im 17. Rang, nachdem er in den Viertelfinals ausgeschieden war. Im Gesamtweltcup belegt der Genfer den ebenfalls guten 8. Rang.

Der Sieg in Sarasota und der Triumph in der Gesamtwertung ging an den Amerikaner Corben Sharrah.