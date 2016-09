Auf dem technisch anspruchsvollen Rundkurs rund um die westfranzösische Kleinstadt Plumelec sicherte sich Sagan nach 236,3 km im Sprint einer Favoritengruppe überlegen die Goldmedaille.

Mit deutlichem Abstand hinter dem 26-jährigen Slowaken sicherte sich der Franzose Julian Alaphilippe Silber. Bronze ging an den Spanier Daniel Moreno.

Das Schweizer Team zeigte sich in der Schlussphase des Rennens ganz vorne präsent, den Sprung in die Top 10 schaffte aber keiner der neun gestarteten Fahrer von Swiss Cycling. Auch der Luzerner Mathias Frank, der sich derzeit einer guten Form erfreut und kürzlich an der Vuelta eine Etappe gewonnen hat, blieb mit seinem Angriff rund 1,5 km vor dem Ziel erfolglos.