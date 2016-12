Wenn die Altjahrswoche um ist, werden ihn die Verhandlungen mit NHL-Boss Gary Bettman wieder umtreiben. Bekommen die NHL-Stars für das olympische Turnier im Februar 2018 die Freigabe? «Ich schätze die Chancen nach wie vor auf 50:50», sagt René Fasel. «Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und alle Bedingungen, auch die finanziellen, erfüllt.»

Er musste zusätzlich zehn Millionen Franken aufbringen, um alle anfallenden Kosten (Versicherungen, Reisen) für eine Teilnahme der NHL-Stars aufzubringen. Seine Hoffnung: Die NHL-Spielergewerkschaft will die Olympiateilnahme. Kann es sich Gary Bettman leisten, die Spielergewerkschaft vor den anstehenden Verhandlungen eines neuen Gesamtarbeitsvertrages zu verärgern? Dieser Gesamtarbeitsvertrag kann 2019 gekündigt werden.

Und kann es sich die NHL leisten, 2018 abseits zu stehen und so einen Auftritt beim Turnier von 2022 in Peking, im riesigen chinesischen Markt in Gefahr zu bringen? René Fasel schliesst dieses Szenario nicht aus.