Sind Norweger von der Mentalität her anders als Schweizer?

Die norwegischen Sportler, die das strenge Selektionssystem durchliefen, sind alle extrem leistungsorientiert. Aber auch gute Skifahrer sind dabei auf der Strecke geblieben. In der Schweiz entsteht zuweilen eine Komfortzone: Man befindet sich bald in irgendeinem Leistungskader, in dem – um beim erwähnten Beispiel zu bleiben – von zehn Fahrern zwei wirklich vorwärtskommen wollen. Die andern schwimmen mit, finden es cool und haben Spass.

In Norwegen wurde zuletzt Leistungsoptimierung auch mit zweifelhaften Mitteln betrieben. Die Top-Langläufer Martin Johnsrud Sundby und Therese Johaug waren in mysteriöse Dopingfälle verwickelt.

Mir ist nicht bekannt, was bei den Nordischen genau lief. Bei den Alpinen achtet man bei der Ernährung sehr genau darauf, was man nimmt. Sie würden nie einen Vitaminriegel essen, denn sie hier kaufen. Und auch nie in einer Apotheke ein Medikament kaufen. Wir Trainer sind nach diesen Fällen mit Johaug und Sundby vom Verband in Mails auf dieses Thema sensibilisiert worden.

Der norwegische Verband schwimmt nicht im Geld.

Nein, aber es ist besser geworden. Man muss jeden Franken umdrehen. So hatten wir im letzten Jahr ein Kondi-Camp in Italien abgesagt, aus Solidarität gegenüber dem Europacup-Team der Frauen, das aus finanziellen Gründen aufgelöst werden musste. Obwohl wir nur die Flüge hätten bezahlen müssen. So trainierten wir ausschliesslich in Norwegen, auch eine Woche in Kildes Weekend-Häuschen.

So hat man auch Verständnis, dass der Verband im Sponsoring-Streit mit Henrik Kristoffersen unnachgiebig ist.

Ich denke schon. Dem Verband steht grundsätzlich dieses Recht zu. Wie es herauskommt, werden wir sehen.

Die Gründe ihres Weggangs aus der Schweiz sind bekannt. Sie wollten in Ihrer Karriere auch mal im Ausland Erfahrungen sammeln. Aber nicht nur ...

Das war der Hauptgrund. Ich wollte mich weiterentwickeln. Aber dann kamen noch ein paar Faktoren zusammen wie jene Österreicher-Invasion. Ich war nicht prinzipiell dagegen. Aber wie man damit umgegangen ist und als Schweizer Trainer immer zuletzt gefragt wird, fand ich nicht richtig.

Jetzt gibs auf Weltcup-Stufe praktisch keine Schweizer Gruppentrainer mehr.

Meines Wissens noch einen, Jörg Roten mit Carlo Janka. Der Erfolg hat ja nichts mit der Nationalität der Trainer zu tun. Aber ich habe schon zu meiner Zeit die Verantwortlichen darauf hingewiesen, dass man Schweizer Trainer aufbauen und ihnen eine Chance geben sollte. Man hatte den Eindruck, alles, was von aussen kommt, ist gut und was aus der Schweiz kommt, ist nichts wert.

Aber eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen?

Es müsste ein Job sein, der interessant und herausfordernd ist – wie jetzt dieser in Norwegen. Und das Klima im Team muss stimmen. Man sollte sich gegenseitig vertrauen können, um gemeinsam ein Ziel zu verfolgen.