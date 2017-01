Roger Federer, was geht nach diesem Sieg in Ihnen vor?

Federer: Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe so hart dafür gearbeitet. Es ist ein Meilenstein in meiner Karriere und er bedeutet mir besonders viel. Das lässt sich vielleicht nur mit Roland Garros 2009 vergleichen, weil ich dort so viele Anläufe gebraucht habe.

Gab es auch Momente, in denen Sie Zweifel hatten?

Ich habe immer daran geglaubt, dass ich die Fähigkeit habe, es nochmal zu schaffen. Aber dass ich hier, nach sechs Monaten Pause, gewinne, das hätte ich in einer Million Jahren nicht erwartet. Es ist unwirklich und fühlt sich total surreal an. Ein Märchen.