In der präventiven Dopingforschung versucht man, Nachweismethoden für Substanzen zu entwickeln, die gar noch nicht auf dem Markt erhältlich sind und die oft auch noch nicht auf der Dopingliste stehen. Aktuell beschäftigen sich die Forscher mit dem Gendoping und der direkten Nachweismethode für autogenes Blutdoping.

Eine Herausforderung sind auch neue, EPO-ähnliche Substanzen, welche die Bildung von roten Blutkörperchen fördern. Zudem forschen die Dopinglabors permanent nach nachweisbaren Langzeit-Abbauprodukten des Körpers – etwa von Anabolika – im Urin oder Blut und nach empfindlicheren Messmethoden. Ziel ist es, Dopingsubstanzen länger oder auch in kleineren Dosierungen nachweisen zu können. Dadurch kann die Anzahl überführter Athleten massiv erhöht werden (siehe Hauptartikel). Der Kölner Dopingforscher Hans Geyer vertritt eine gewagte These: «Die Athleten wissen Bescheid, wie lange das Produkt im Urin nachweisbar ist. Dass es in gewissen Ländern mit der alten Messmethode keine positiven Fälle gab, zeigt mir, dass es dort gar keine unangemeldeten Dopingkontrollen gab.» (rs)