Der eine ist erst 23 Jahre alt, der andere bereits 38 – trotzdem ist die Ausgangslage für Stürmer Nino Niederreiter (Minnesota) und Verteidiger Mark Streit (Philadelphia) gleich: Ihre NHL-Verträge laufen Ende der in der Nacht auf Donnerstag beginnenden Saison aus.

Niederreiter und Streit sind damit aber nicht alleine. Sieben weiteren Schweizern geht es wie ihnen. Es sind dies der Torhüter Reto Berra (29, Florida), die Verteidiger Mirco Müller (20, San José), Yannick Weber (27, Nashville) und Dean Kukan (23, Columbus), sowie die Stürmer Sven Andrighetto (22, Montreal), Joel Vermin (24, Tampa) und Tanner Richard (23, Tampa).

Streit, Weber und Berra werden nach Vertragsablauf sogenannte «free agent» sein. Also Spieler, die ihren neuen Arbeitgeber frei wählen können. Für Berra, der die Saison im Farmteam beginnt, ist zwar eine vorzeitige Rückkehr in die NLA im Laufe dieser Saison eine Option. So wie es Damien Brunner vorletzte Saison gemacht hat. Sein Agent André Rufener sagt: «Retosvorzeitige Rückkehr ist ausgeschlossen. Die Chance, dass er zum Einsatz kommt, ist zu gross.»

Also keine Flucht nach Davos. Dabei wäre Berra für den HCD die Lösung aller Torhüterprobleme. Aber Rufener sagt: «Vergessen wir nicht die Möglichkeit Las Vegas.» Im Sommer 2017 wird ein Team aus der Wüstenstadt in die NHL aufgenommen. Dort entstehen nach einem besonderen Prozedere («Expansion-Draft») 30 neue Arbeitsplätze. Die Chance, dass Berra dort einer der drei Goalies sein wird, ist erheblich.