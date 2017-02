Ihr Auftritt auf der grösstmöglichen Bühne des Skisports hat auch eine politische Dimension, das Verhältnis zwischen der USA und Mexiko ist seit der Amtsübernahme von Donald Trump empfindlich gestört. «Mein Mann sagt zwar, ich solle keinen Quatsch erzählen – ich würde doch nur fahren, damit meine Sucht gestillt ist. Aber ich möchte ein Zeichen setzen: Es kann nicht sein, dass man eine Mauer zwischen zwei Ländern baut. In Vail, wo ich herkomme, gibt es viele Mexikaner, die sind verstört. Mein Mann traut sich nicht aus den USA zu reisen, weil er befürchtet, nicht mehr reingelassen zu werden. Was unter Trump passiert, macht mir Angst. Andererseits sehe ich, wie viele Menschen protestieren. Ich bin sicher, am Ende kommt es gut, weil der Mensch gut ist.»

Nicht mal die Unterwäsche ist ihre

Nun aber zum Höhepunkt der Geschichte. Zum Grund, warum Schlepper den gestrigen Super-G in einem alten Schweizer Rennanzug fährt: Mit sechs Gepäckstücken macht sie sich vor gut einer Woche auf den Weg in die Schweiz. Doch gelandet in Zürich ist nur Schleper. «Fünf Tage lang wusste niemand, wo mein Gepäck ist. Hallo! Das sind riesige Koffer, die können doch nicht einfach verschwinden.» Sie ruft ihre Mutter in Vail an, «die kennt sich aus mit solchen Dingen.» Diese findet raus, dass das Gepäck in Seattle liegt. Zwar wird es sofort auf die Weiterreise geschickt – für den Super-G ist es trotzdem zu spät. Schleper: «Ich hatte nur meine Skischuhe, die sind im Handgepäck mitgeflogen – sonst nichts, nicht mal Unterwäsche! Ich habe nur noch geheult. Das viele Geld, der Aufwand, die lange Trennung von der Familie, die ich zu Hause liess – alles war vergebens!» In ihrer Trauer erzählt sie die Geschichte auf Facebook. Ein weiser Entscheid: Sofort bieten ehemalige Weltcup-Kolleginnen ihre Hilfe an. Von der Italienerin Karen Putzer erhält sie Skis, Handschuhe, Skibrille und Thermo-Unterwäsche. Und von der Schweizerin Andrea Dettling, die vor zwei Jahren zurückgetreten ist, deren alten Renndress. «Nur den Helm habe ich selber gekauft: Mein Sponsor sagte, ich dürfe nicht mit dem Helm der Australierin, die mir ihren für das Training lieh, im Rennen fahren.»

Schleper, die am letzten WM-Tag ihren 38. Geburtstag feiert, ist überglücklich: «Dass man mich alte Tante so unterstützt, hätte ich nie gedacht! Danke an alle, die mir geholfen haben!»