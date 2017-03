«Wir wollen uns wieder im Mittelfeld etablieren», sagt Sauber-CEO Monisha Kaltenborn. Und sie ist nicht die Einzige im Sauber-Lager, die sich vor dem Start der neuen Formel-1-Saison ambitioniert gibt: Auch Marcus Ericsson, der die dritte Saison im Schweizer Rennstall in Angriff nimmt, hat in dieser Saison höhere Ziele, als dem Tross bloss hinterherzufahren: «Ich will wieder um die Punkte kämpfen in dieser Saison.»

Es wäre eine willkommene Steigerung: In der vergangenen Saison war ein 11. Platz in Mexiko das höchste der Gefühle für den Schweden. Seine letzten Plätze in den Punkten datieren aus dem Jahr 2015.

Dass der Schweizer Rennstall letztes Jahr in der Konstrukteurswertung nicht den letzten Platz einnahm, ist einzig Felipe Nasr zu verdanken, der beim Grossen Preis der USA in Austin mit dem zehnten Platz den einzigen Punkt holte für Sauber und damit den inzwischen aufgelösten britischen Rennstall Manor in letzter Sekunde noch vom zweitletzten Platz verdrängte.

Die Ruhe kehrt zurück

Es war dann auch eine der letzten Amtshandlungen von Nasr im Sauber-Cockpit: Der Vertrag des Brasilianers wurde nicht verlängert. Ersetzt wurde er mit Pascal Wehrlein, der in der letzten Saison bei Manor unter Vertrag stand und im Winter sogar als Nachfolger bei Mercedes für den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg gehandelt wurde.

Der 22-jährige Deutsche gilt als grosses Talent für die Zukunft und machte in der vergangenen Saison bei Manor mit guten Leistungen in einem kaum konkurrenzfähigen Auto auf sich aufmerksam. Zuvor gewann der Mercedes-Werksfahrer als jüngster Fahrer überhaupt die DTM-Serie.