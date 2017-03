Der frühere DFB-Kapitän Schweinsteiger hat nun aber in seiner künftigen Umgebung noch einiges vor: «Ich habe während meiner gesamten Karriere nach Möglichkeiten gesucht, positiven Einfluss zu nehmen und etwas Großes aufzubauen. Mein Wechsel zu Chicago Fire ist nichts anderes», so der 32-Jährige, der schon in der kommenden Woche am Ufer des Michigansees seine Arbeit aufnehmen soll. Sein Debüt für Chicago könnte er bereits am 1. April in Heimspiel gegen Montreal Impact geben.

Vor der Vertragsunterschrift muss Schweinsteiger noch den Medizincheck bestehen und das Arbeitsvisum für die Vereinigten Staaten erhalten. In Chicago soll der frühere Bayern-Star einen Vertrag über ein Jahr plus Option für eine weitere Saison unterzeichnen, der ihm pro Saison umgerechnet 4,2 Millionen Euro einbringt. Bei Manchester, wo Schweinsteiger noch bis 2018 unter Vertrag stand, soll er rund 10 Millionen Euro per annum verdient haben.

Bei ManUnited-Teammanager José Mourinho war Schweinsteiger diese Saison weitgehend außen vor, sodass er noch mal einen Neuanfang wagte. Erst vor Kurzem war das deutsche Ass vom Portugiesen überhaupt wieder in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen worden.