St. Moritz wird seinem Logo, der strahlenden Sonnenkugel, in der zweiten WM-Woche definitiv gerecht. Das herrliche Wetter lädt ein zum Skifahren und gemütlichen Höcks in einem der zahlreichen Pistenrestaurants. So treffen sich dort zufälligerweise zwei beim Einkehrschwung. Bei Kuchen und Kaffee entwickelt sich ein Smalltalk.

Sagt die eine zum andern: «Ich bin froh, dass unsere Kinder nicht Skirennfahrer geworden sind.»

Fragt der andere: «Ja, warum denn?»

Sie: «Der Skisport kann familienfeindlich sein. Wenn ein Bub und ein Mädchen aus der gleichen Familie Rennen fahren, müssen sich die Eltern teilen. Oft geht der Vater mit dem einen Kind und die Mutter mit dem andern mit zu den Rennen. Wochenlang sieht man sich im Winter kaum noch.»

Sie dachte auch an die Familie Gut, wo der Vater mit Tochter Lara unterwegs ist und die Mutter meist mit Sohn Ian.

Ihr zufälliger Gesprächspartner sieht das ziemlich anders: «Bei uns war das jedenfalls kein Problem. Ich bin froh, dass unsere Kinder Skirennfahrer geworden sind.»

Etwas erstaunt, erkundigte sie sich, mit wem sie denn das Vergnügen habe, sich zu unterhalten.

«Mein Name ist Reto Janka...» Tochter Fabienne hat ihre Karriere, die ebenfalls bis in den Weltcup führte, inzwischen beendet. Sohn Carlo kämpft am Tag des zufälligen Treffens der beiden im Restaurant auf der Skipiste um eine Kombi-Medaille.