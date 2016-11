Gemäss der Diagnose von Teamarzt Christian Hoser hat sich die 28-jährige Brehm Schien- und Wadenbein gebrochen. Die Tirolerin ist am Freitag bereits operiert worden. Sie wird vier bis sechs Monate ausfallen.

Die Riesenslalom-Weltcupsiegerin des vergangenen Winters wird auf jeden Fall die Weltmeisterschaften im Februar in St. Moritz verpassen. Ob es danach noch für Renneinsätze reicht, hängt vom Heilungsverlauf ab.

Dass Missgeschick passierte am Pass Thurn bei den Vorbereitungen auf den ersten Weltcup-Slalom des Winters in einer Woche in Levi in Finnland. Brehm stürzte nach einem Einfädler.