Tags zuvor hatte Carlo Janka im ersten Training noch als Zweiter aufhorchen lassen. In der Ciaslatt hatte er zwar auf einer direkten Linie nicht alle Tore korrekt passiert, mit seinen Abschnittszeiten aber dennoch überzeugt. Am Donnerstag nun war er nicht mehr unter den Allerschnellsten, doch wiederum zeigte er gute Ansätze.

Vor allem im obersten Teil, wo er in den letzten Jahren immer viel Zeit verloren hatte, hielt er erneut recht gut mit. Auf die Bestzeit des Norwegers Kjetil Jansrud, der sich knapp vor dem Amerikaner Steven Nyman und dem Österreicher Max Franz durchsetzte, verlor der Bündner 0,58 Sekunden. Das zeigt, wie nah das Feld zusammen lag.

Janka relativierte indes. Die frühe Startnummer 3 sei dort wegen der Sonneneinstrahlung ein Vorteil gewesen. Im Rennen wird er seine Nummer nicht wählen können.

Beat Feuz als zweitbester Schweizer belegte Platz 19, mit einem Rückstand von 0,94 Sekunden. In seinem Fall ist das nicht beunruhigend. Sein Steigerungspotential in den Rennen ist hinlänglich bekannt. Feuz ist zugleich auch der bisher letzte Schweizer, der es in Val Gardena aufs Podium geschafft hat. Das ist allerdings geraume Zeit her: 2011 gewann er den Super-G. Letzter Schweizer Abfahrtssieger im Grödnertal ist Silvan Zurbriggen, der vor sechs Jahren triumphierte.