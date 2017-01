Russi der Markenbotschafter: Dem jüngeren TV-Publikum dürfte Bernhard Russi vielleicht als Markenbotschafter einier Optiker-Kette bekannt sein. Schon viel länger wirbt Russi allerdings für die japanische Automarke Subaru. In einem seiner ersten Werbespots preist der Urner die Geräumigkeit des Allrad-Fahrzeugs an, in dem «sogar eine 50-Liter-Milchkanne ohne Probleme verstaut werden kann.» Einige der Werbefilme geniessen mittlerweile Kult-Status.