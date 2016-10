Die vom gebürtigen Emmentaler Marc Pfister angeführten Adelbodner hatten am Freitagabend mit ihrem ersten Sieg in der Serie ein wenig Hoffnung zurückgewonnen. Aber anderntags machten Valentin Tanner, Claudio Pätz, Skip Peter De Cruz und Benoît Schwarz vom CC Genf mit einem ungefährdeten 8:5-Erfolg alles klar. Die Vorentscheidung fiel mit einem gestohlenen Zweierhaus im 6. End.

Die am 19. November beginnenden Europameisterschaften im schottischen Braehead werden für die junge, leistungsstarke Genfer Formationen erst die dritten internationalen Titelkämpfe sein. Ihre bisherige Medaillenausbeute an grossen Meisterschaften ist maximal. An der WM 2014 wurden sie Dritte. An den Europameisterschaften im vergangenen November im dänischen Esbjerg verloren sie den Final.

In der EM-Ausscheidung der Frauen wird das Weltmeister-Duell zwischen Flims (Binia Feltscher) und Baden Regio (Alina Pätz) zur erwartetet umstrittenen Angelegenheit. Am Samstagmorgen konnten die Curlerinnen von Baden Regio, die Weltmeisterinnen 2015, mit einem 3:1-Sieg in der Serie auf 2:3 verkürzen. Die Entscheidung wird demnach am Samstagabend oder sogar erst am Sonntagvormittag fallen.