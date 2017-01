Bevor es Antworten gab, mussten die Gäste die Schuhe ausziehen. Und dann war er da. Mit Verspätung, weil das Flugzeug nicht pünktlich gelandet sei. «Ja, es ist mein Ziel, noch einmal im Weltcup zu starten», erklärte der 39-Jährige.

Bode Miller kehrt zurück? Nachdem er seit seinem Sturz an der WM 2015 in Beaver Creek keine Rennen mehr gefahren ist? Was für eine Geschichte! Der 33-fache Weltcupsieger will es mit seinen fast 40 Jahren noch einmal versuchen. Hätte die Geschichte nur nicht einen Haken. Denn Bode Miller sagte auch: «Dieser Traum muss sich mit einer Million anderen Zielen verbinden lassen.»