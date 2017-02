Am Mittwoch hatte sich Fabienne Suter als Zweitbeste des Trainings den Startplatz für die Abfahrt vom Sonntag gesichert. Nach ihrer zweiten Fahrt darf sie sich zusätzliche Hoffnungen auf ihre erste Einzel-Medaille an einem Grossanlass machen.

Das bisher einzige Edelmetall hatte die Innerschweizerin vor zehn Jahren an der WM in Are in Schweden als Mitglied des drittplatzierten Schweizer Teams im Mannschaftswettkampf gewonnen. Verdient hätte Fabienne Suter eine Einzel-Medaille längst. An Olympischen Spielen war sie schon fünfmal in den ersten sieben klassiert, an Weltmeisterschaften bereits viermal in den ersten neun.