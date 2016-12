Mehr als eine Schwalbe war es nicht. Der erste Sprung von Simon Ammann auf 133,5 m beim zweiten Weltcup-Springen in Engelberg macht noch keinen Frühling. Aber für den vierfachen Olympiasieger bedeutete es dennoch die lange gesuchte Überwindung des Stillstands. Endlich mal ein vernünftiger Flug im Wettkampf. Einer, von dem Trainer Ronny Hornschuh sagte, er hätte «noch weiter gehen können».

Entsprechend emotional die Reaktion von Ammann. Der 35-jährige Toggenburger machte einen auf Stan Wawrinka, zeigte mit dem Finger an die Schläfe und sagte in einem Anflug von Normalität, es sei alles eine Sache des Kopfes. Ein 16. Zwischenrang nach dem ersten Durchgang löst zwar keine Begeisterungsstürme aus, doch der Gordische Knoten schien gelöst.

Eine Stunde später dann die Entwarnung für alle Zweckoptimisten. Ammann kehrte zurück ins alte Muster, wollte beim zweiten Versuch zu viel, verkrampfte beim Absprung und versagte bei der Landung. Viel fehlte nicht zum Sturz. «Wenn kein Neuschnee liegt, geht das schon», sagte «Simi» und grinste.

Mehr Professor als Frechdachs

Damit war aber auch schon wieder Schluss mit lustig. Die einstigen frechen Sprüche eines unbekümmerten Bauernbubs gehören derzeit nicht zum Standardrepertoire des 23-fachen Weltcupsiegers. Er verliert sich lieber in tiefgründigen Analysen von Details seines Sprungs.

Simon Ammann scheint mit seinen Ausführungen gefangen in einer Endlosschlaufe. In der Endlosschlaufe der technischen Abläufe. Hatte er vor der Saison noch das grosse Bild vor Augen und davon geträumt, «eines Tages den perfekten Sprung zu zeigen», so will er seinen Gesprächspartnern zurzeit mit Hingabe erklären, welche Flugkurve mit welchem Absprungwinkel und welcher Rotationsbewegung zu welchem Resultat führt – und das unabhängig von der gestellten Frage in geduldiger Wiederholung.

Dass das Resultat am Sonntag nach dem missglückten zweiten Sprung mit Rang 24 erneut nur Mittelmass war, schien Ammann weniger zu stören als auch schon. Er wurde offensichtlich von der Muse geküsst. Der Erkenntnis, wie der Stillstand zu überwinden sei. Teilen kann er diese allerdings nur mit jenen, die ihn verstehen. Die überwältigende Mehrheit gehört nicht dazu. Bisweilen möchte man «Simi» zurufen: «Löse dich von diesem gedanklichen Gefängnis und lasse dich wieder von deinen Träumen tragen!»

Nur drei Schweizer qualifiziert

Einer, der mit Simon Ammann auf Augenhöhe diskutieren kann, ist offensichtlich Trainer Ronny Hornschuh. Dem Deutschen kommt nach den Wettkämpfen auch die Aufgabe zu, Simis Erklärungen auf ein für Laien verständliches Niveau zu übersetzen. «Kleine Schritte sind da, aber insgesamt ist es noch zu wenig», sagte Hornschuh als Bilanz zum Auftritt seines Aushängeschildes.

Auch als Gesamtkunstwerk war die Schweizer Darbietung nicht überzeugend. Am Sonntag überstanden nur drei Athleten (neben Ammann auch Peier und Deschwanden) die Qualifikation. Im Finaldurchgang sahen die nicht gerade euphorisierten Zuschauer dann einzig ihre Skisprunglegende. Leider nur allzu kurz.