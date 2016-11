Eine Ursache für die Erkrankung haben die Ärzte noch nicht gefunden, wie Swiss Ski in einer Medienmitteilung schreibt. Da der Augenlidschluss mitbetroffen ist, kann Feuz derzeit nicht rennmässig Skifahren.

Am 26. November steht mit der Abfahrt in Lake Louise das erste Rennen im Programm. Ob der Berner dort starten kann, steht noch nicht fest. Es könne derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie lange dieser Zustand bei Feuz andaure, so Swiss Ski. Feuz befindet sich in intensiver Therapie am neurologischen Zentrum der Universitätsklinik Colorado in Denver.

Feuz litt bereits vor rund 15 Jahren an einer gleichartigen Entzündung des Gesichtsnervs. Damals dauerten die Symptome gut zwei Wochen.