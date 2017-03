Die 27-jährige Homan führt das derzeit wohl stärkste kanadische Frauenteam an und wird an der am 18. März beginnenden Weltmeisterschaft als erste Favoritin starten. In Peking wird das Schweizer Team von Baden Regio um Skip Alina Pätz versuchen, den Gewinn des WM-Titels von 2015 zu wiederholen. Da Flims um Skip Binia Feltscher 2014 und 2016 Weltmeisterin wurde, hat die Schweiz die letzten drei WM-Titel allesamt gewonnen.

Auf Rachel Homan und deren Mitspielerinnen Lisa Weagle, Joanne Courtney und Emma Miskew wird ein hoher Druck lasten, denn der bislang letzte WM-Titel eines kanadischen Frauenteams geht auf das Jahr 2008 zurück. Eine derartige Durststrecke hat Kanadas Curling nie erlebt. Homan ihrerseits ist schon zweimal gescheitert. 2013 wurde sie Dritte, 2014 unterlag sie im Final Binia Feltscher.