Der 23-jährige Salzburger hätte theoretisch noch von Kamil Stoch, der Fünfter wurde, von der Spitze verdrängt werden können. Aber auch der Pole musste die Überlegenheit des Österreichers neidlos anerkennen. Das Springen vom Sonntag wurde nach einem Durchgang, der noch bei idealen Bedingungen stattfand, gewertet. Kraft stand bei seinem achten Saisonsieg einen Flug auf 250 m. Er gewann 8,1 Zähler vor dem Deutschen Andreas Wellinger. Dritter wurde der Japaner Noriaki Kasai. Simon Ammann setzte nach 220 m auf und belegte Platz 21.

Kraft, der als erster Österreicher seit Gregor Schlierenzauer vor vier Jahren den Gesamt-Weltcup gewann und somit die Nachfolge von Peter Prevc antritt, blickt auf eine tolle Saison zurück: Mit zwei WM-Goldmedaillen in Lahti, dem Skiflugweltrekord in Vikersund (253,5 m), dem Sieg bei der neuen Raw-Air-Tour durch Norwegen und dem Gewinn der Overall- und der Skiflug-Wertung ist er der Mann der zweiten Winterhälfte. Einzig der Doppel-Olympiasieger Stoch schnappte ihm mit dem Sieg an der Vierschanzentournee eine prestigeträchtige Auszeichnung weg.