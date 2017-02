«Ich habe nichts an meiner Fahrweise verändert», sagte die Olympiasiegerin der Sport Bild, «aber falls ich stürzen sollte, wurde mir gesagt, dass ich meinen Arm nah am Körper halten soll.»

Das beherzigte sie etwa bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am vergangenen Samstag, als sie in den Fangzaun flog, aber unverletzt blieb.

Unter dem Rennanzug trug sie dabei eine kleine Schiene, die den Oberarm schützte, den sie sich im vergangenen November gebrochen hatte.

Das Risiko, sich den Arm noch einmal zu brechen, sei "sehr hoch", sagte Vonn. Aber: "Ich bin bereit, dieses Risiko auf mich zu nehmen, und zweifle kein bisschen an meiner Entscheidung."