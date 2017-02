Den Schweizer Bobteams blieb beim ersten WM-Dreifach-Erfolg in einem Männerrennen aber nur die Statistenrolle. Der mit Medaillenambitionen angetretene Rico Peter beendete die Titelkämpfe, während derer er zwei Anschieber durch Verletzungen verlor, auf Platz 15. Debütant Clemens Bracher verpasste als 22. den vierten Durchgang.

Deutschland sorgte auf der Heimbahn in Oberbayern dank Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Nico Walther für mehr als ein Novum in der Bobgeschichte. Nicht nur gingen erstmals alle Medaillen an Deutschland; Friedrich und Lochner holten zeitgleich und ex-aequo beide Goldmedaillen.

Zudem gewann Zweier-Weltmeister Friedrich erstmals auch den Titel mit dem grossen Schlitten. Der Sachse ist der erste Doppel-Weltmeister seit dem Amerikaner Steven Holcomb 2012 in Lake Placid.

Resultate:

Königssee. Weltmeisterschaften. Männer. Viererbob. Schlussresultat (nach 4 Durchgängen): 1. Francesco Friedrich/Candy Bauer/Martin Grothkopp/Thorsten Margis (GER) und Johannes Lochner/Matthias Kagerhuber/Joshua Bluhm/Christian Rasp (GER) je 3:14,10. 3. Nico Walther/Kevin Kuske/Kevin Korona/Eric Franke (GER) 0,16 zurück. 4. Oskars Melbardis/Daumants Dreiskens/Arvis Vilkaste/Janis Strenga (LAT) 0,29. 5. Steven Holcomb/Carlo Valdes/James Reed/Samuel McGuffie (USA) 0,34. 6. Justin Kripps/Alexander Kopacz/Jesse Lumsden/Lascelles Brown (CAN) 0,77. - Ferner: 15. Rico Peter/Alex Baumann/Simon Friedli/Martin Meier/Michael Kuonen (SUI) 1,57. Nicht für den 4. Durchgang qualifiziert: 22. Clemens Bracher/Alain Knuser/Janne Bror van der Zijde/Marco Dörig (SUI) 1,98. - 32 Teams klassiert.