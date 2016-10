In dieser Zeit ist das Ergebnis einer exakten Prüfung des Sachverhalts zu erwarten. Die Agentur legt Wert auf die Feststellung, dass sie mit diesem Entscheid in keiner Weise Position für eine mögliche längere Sperre bezogen hat.

Therese Johaug war das anabole Steroid Clostebol nachgewiesen worden. Die positive Probe stammte gemäss dem norwegischen Skiverband von einem unangekündigten Test der norwegischen Anti-Doping-Agentur NADA vom 16. September.

Johaug und ihrem Arzt Fredrik Bendiksen zufolge soll sich die Substanz in der Crème Trofodermin befunden haben, die Bendiksen Johaug zur Behandlung eines Sonnenbrands an der Lippe zwischen dem 4. und 15. September im italienischen Livigno verabreicht hatte. Italienische Apotheker hätten versichert, dass keine verbotenen Substanzen in der Crème enthalten seien.