Entscheidend war ein Fünferhaus, mit dem die Schweizerinnen im 7. End 11:5 in Führung gingen.

Der Erfolg gegen die Russinnen ist für Nicole Schwägli, Marisa Winkelhausen, Nadine Lehmann und Alina Pätz der bislang wertvollste des Turniers. Zum einen gehört das Quartett aus Moskau, das an den letzten drei Weltmeisterschaften jeweils den 3. Platz belegte, zu den ersten Medaillenanwärtern. Zum andern erreichten die Schweizer Meisterinnen erstmals in diesem Turnier gute Quoten an geglückten Steinen. Die Werte auf den einzelnen Positionen lagen zwischen 75 und 82 Prozent.

Am Montagmittag Schweizer Zeit spielt das Team von Baden Regio, das in der gleichen Besetzung vor zwei Jahren den WM-Titel holte, gegen die ebenfalls noch unbesiegten Topfavoritinnen aus Kanada um Skip Rachel Homan. Alle übrigen der zwölf Teams haben mittlerweile mindestens einmal verloren.