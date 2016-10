Lara Gut versucht, auf den Druck mit Humor zu reagieren: «Meine Erfolgsquote bei den Rennen auf der Lenzerheide ist noch besser», sagt sie. Um anzufügen: «Der Druck wird an der WM enorm hoch sein. Zum Glück sind es dann bereits meine sechsten Weltmeisterschaften. Ich weiss mittlerweile, wie ich mich schützen kann.»

Selbstschutz. Dieses Thema prägt die Gespräche in den letzten Jahren mit Lara Gut. «Ich konnte in diesem Bereich in der vergangenen Saison enorm viel lernen.» Weil der Druck schon im März gross war. In St. Moritz, als es um die grosse Kugel ging.

Um diese wird es für Lara Gut auch in dieser Saison gehen. Obwohl sie sagt: «Der Gesamtweltcup wird im März in Aspen entschieden sein.» Weit weg also, in ferner Zukunft.

Nur: Worte lassen sich steuern, bei den eigenen Gedanken wird es schwieriger. Natürlich weiss Lara Gut, dass sie die Gejagte ist, natürlich weiss sie, was möglich ist: alles! Nur hat die 25-Jährige eben ihr Rezept gefunden, um nicht zu selbstsicher zu sein.

Es gäbe so vieles, das zu erwarten wäre. So vieles, das sie sagen könnte. So vieles, das Angst machen könnte. Doch für Lara Gut ist es ganz simpel. Sie will täglich besser werden.

Sie und der Berg. Lassen wir ihr diese Freiheit.

So einfach.